Les Unes du jour : Salaires, inflation, la réponse des entreprises

Covid : pourquoi la crise est dernière nous à la Une du Figaro

Les contaminations repartent à la hausse, mais l’épidémie semble entrer dans une nouvelle phase.

L’automne arrive et, avec lui, le risque de voir se profiler une nouvelle vague de Covid-19 se précise. La huitième en France. Depuis plus d’une semaine, les contaminations repartent en effet à la hausse, dépassant les 22.000 cas quotidiens, quand on en comptait 16.000 le 7 septembre.

Salaires, inflation : la réponse des entreprises à la Une des Echos

Pris en étau, les employeurs lâchent du lest au compte-gouttes

Les branches et les secteurs ont relancé en cette rentrée un second train de négociations pour redonner un peu de pouvoir d'achat à leurs salariés dans un contexte d'inflation historique. D'un secteur à l'autre, les effets sont très variés. De nombreux employeurs préfèrent proposer la nouvelle prime de partage de la valeur décidée cet été, très souple.

Poutine, Xi, Modi L'autre monde s'organise sans nous à la Une de l'Opinion

Le 22e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui se tient à Samarcande, en Ouzbékistan, est l'occasion pour plus d'un quart de l'humanité d'exprimer une vision différente de la gouvernance mondiale

Rendez-vous au château à la Une de La Croix

Les journées européennes du patrimoine sont l'occasion pour certains propriétaires de faire visiter leurs demeures. Un choix souvent dicté par des nécessités financières

Elections de mi-mandat Biden le revenant à la Une de Libération

Capitalisant sur ses succès législatifs, le recul de l’inflation, la défense de l’IVG et la menace Trump, le Président retrouve des couleurs. Promis à une débâcle, le camp démocrate pourrait sauver une partie de sa majorité au Congrès.

Les amitiés toxiques des joeurs de foot à la Une du Parisien

En garde à vue, Mathias Pogba a confirmé avoir pris l’initiative de tourner la vidéo mettant en cause son frère Paul. Il est également soupçonné d’avoir aidé les maîtres chanteurs à localiser le footballeur champion du monde