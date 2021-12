Les Unes du jour, mercredi 8 décembre : Une nouveau chancelier en Allemagne; Les licornes françaises; Cac 40 et quinquas

Kiosque

Allemagne : Olaf Scholz, les défis du nouveau chancelier à la Une du Figaro

Le nouveau chancelier social-démocrate, investi ce mercredi, doit concilier ses alliés Verts et libéraux.

Allemagne Ce pacte qui bouscule Paris à la Une de La Croix

À 63 ans, le social-démocrate, au profil centriste et rassurant, endossera officiellement le costume de chancelier mercredi 8 décembre, après avoir été confirmé par les députés du Bundestag. Il prend sa revanche, alors qu’il fut longtemps décrié jusque dans les rangs de son parti.

Lydia, Back Market, Doctolib... les start-up françaises changent de dimension à la Une des Echos

Une licorne est une société Tech non cotée dont la valorisation est supérieure au milliard de dollars

CAC40: la nouvelle vague des quinquas à la Une de l'Opinion

Entre crise de gouvernance, succession naturelle et dissociation des fonctions de président et directeur général, les géants du CAC40 affichent beaucoup de nouvelles têtes, toujours très masculines

Pays les plus pauvres Vite leurs doses à la Une de Libération

Un an après le début de la campagne mondiale de vaccination et malgré les belles promesses des pays riches, les plus pauvres attendent toujours leurs doses et se retrouvent les premiers vulnérables face à l’émergence de nouveaux variants

La French Tuche à la Une du Parisien

Depuis 10 ans, Jean-Paul Rouve incarne un Français moyen à la fois chômeur et manager. Un paradoxe hilarant mais surtout attachant, que l’on retrouve dans le quatrième volet qui sort ce mercredi.