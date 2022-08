Les Unes du jour, mercredi 31 août : climat, l'été meurtrier

Kiosque

Energie : Macron reprend l'habit de président de crise à la Une du Figaro

La menace d’une crise énergétique cet hiver bouscule la rentrée de l’exécutif. Après les mises en garde empreintes de dramatisation sur «la fin de l’abondance», voici le retour du Conseil de défense et de sécurité nationale. Le chef de l’État en présidera un vendredi, consacré aux difficultés d’approvisionnement en gaz.

Inflation, énergie : menaces sur la consommation à la Une des Echos

Enseigner et se sentir utile à la Une de La Croix

La promesse d’un salaire minimal à plus de 2 000 € net ne suffira pas à garantir le nécessaire « choc d’attractivité » qui mettrait fin à la pénurie de personnel. Les professeurs ont aussi besoin de se sentir davantage utiles, d’avoir plus de perspectives et d’être rassurés sur leur rôle au sein de la société.

Europe de l’énergie: pourquoi ça disjoncte à la Une de l'Opinion

A l'approche de l'hiver, Bruxelles se mobilise pour éviter la panique sur des marchés du gaz et de l'électricité hystérisés par la guerre en Ukraine. Mais s'entendre à vingt-sept n'est pas une mince affaire

Climat L'été meurtrier à la Une de Libération

Températures extrêmes, sécheresses, incendies… Cette année a connu une des périodes estivales les plus chaudes jamais enregistrées. Un record qui devrait prochainement devenir la norme.

Pas un jour de répit. Depuis le début de l’été, le dérèglement climatique secoue sans cesse la planète. Vagues de chaleur à répétition, sécheresses, incendies, orages, inondations… L’hémisphère Nord a connu une saison estivale aux épisodes intenses et incessants. Un été où nombre d’inquiétants records ont été battus, laissant présager un avenir effrayant.

Bébés secoués nouvelle alerte à la Une du Parisien

Pendant la pandémie de Covid-19, le nombre de bébés secoués a doublé en région parisienne et la mortalité a été multipliée par 9, selon une étude menée par l’hôpital Necker. Des chiffres qui doivent faire réagir.