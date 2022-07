Les Unes du jour, mercredi 13 juillet : Le télescope Webb révolutionne l'astronomie

Kiosque

Déreglement climatique On continue comme ça ? à la Une de Libération

La vague de chaleur qui s'est installée dans l'Hexagone pourrait être d'une intensité et d'une durée supérieures à 2003. Les personnes vulnérables sont les premières exposées à ces événements de plus en plus fréquents.

Le télescope Webb révolutionne l'astronomie à la Une du Figaro

La qualité des premières images du plus grand observatoire jamais lancé dans l’espace confirme qu’il va révolutionner l’astronomie moderne.

Le moins qu’on puisse dire est que le télescope Webb était attendu au tournant. Après quinze années de retard et un surcoût associé pharaonique, l’instrument spatial le plus complexe et le plus cher de l’histoire justifiait-il vraiment tous les sacrifices réalisés par la Nasa?

Epargne : comment l'inflation change la donne à la Une des Echos

L'inflation oblige les Américains à piocher dans leur épargne Covid. Alors que l'inflation a atteint 8,6 % en mai en rythme annuel aux Etats-Unis, les ménages ont commencé à puiser dans l'épargne accumulée pendant la crise sanitaire. L'excès d'épargne accumulé depuis mars 2020 atteignait 2.700 milliards de dollars fin 2021.

14 Juillet Les armées basculent en économie de guerre à la Une de l'Opinion

A la veille du défilé, le président de la République devrait préciser les grands choix en matière militaire, à l'ombre de la guerre en Ukraine et alors que l'armée française se retire du Mali. La hausse du budget est menacée par l'inflation

Des engagés face à la guerre à la Une de La Croix

"J'ai gagné un million, et je n'ai rien dit aux enfants à la Une du Parisien

Alors que 230 millions sont en jeu ce mardi à l’Euromillions, nous avons pu assister à un atelier de bonne gestion financière organisé par la Française des jeux, dédié aux gagnants de plus d’un million d’euros. Ils se dévoilent très rarement.