Kiosque

Loi sur le pouvoir d'achat : la surenchère des oppositions à la Une du Figaro

Juillet, le temps des récoltes et des moissons dans nos campagnes, et celui des dépenses à l’Assemblée. Ainsi va la France… Pour la bonne cause, cela va sans dire.

Chute de l'euro : les gagnants et les perdants à la Une des Echos

Une situation inédite depuis vingt ans. L'euro continue de baisser et se rapproche de la parité avec le dollar. Une aubaine pour certaines entreprises, un cauchemar pour d'autres.

Ne pas jeter l’attractivité avec l’eau d’Uber à la Une de l'Opinion

Les « Uber files » ne doivent pas faire oublier que l'ouverture des marchés portée par Emmanuel Macron a propulsé la France au premier rang des pays européens les plus attractifs pour les investissement étrangers

Macron et Uber Bercy Beaucoup à la Une de l'Ibération

Entre Emmanuel Macron et les VTC, quinze ans d’amour contre vents et manifs. Du rapport de la «commission pour la libération de la croissance» à la loi Macron, retour sur le rôle de l’ex-ministre de l’Economie dans l’implantation de ces entreprises.

En Ukraine, l'armée à bout de forces à la Une de La Croix

Après la prise de la région de Louhansk par les Russes, l’armée ukrainienne se prépare à un nouvel assaut russe dans la région de Donetsk. Les soldats se disent confiants, mais déplorent le gouffre entre la puissance de feu russe et la leur, et espèrent de nouvelles livraisons d’armes occidentales.

Nouvelle canicule Comment la France se prépare à la Une du Parisien

De très fortes chaleurs sont attendues sur le pays dès ce mardi et pendant huit à dix jours au minimum. De nombreuses leçons ont été tirées de l’été meurtrier de 2003 pour protéger au mieux les plus vulnérables.