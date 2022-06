Kiosque

Confirmée, Elisabeth Borne doit élargir le gouvernement à la Une du Figaro

Entre guerre en Ukraine et désordres du monde, Emmanuel Macron organise aussi son second quinquennat. De retour de Bruxelles, où les Vingt-Sept ont acté la candidature de l'Ukraine pour entrer dans l'UE, et avant de partir à Berlin, où les membres du G7 se penchent sur les conséquences de la guerre sur la sécurité alimentaire, mais aussi sur la crise climatique, le président de la République continue à tirer les enseignements des élections législatives.

Elisabeth Borne, une semaine pour sortir de l'impasse à la Une du Parisien

Macron accroît la pression, mais peine à trouver la bonne formule

Les discussions avec les oppositions commencent dès ce lundi. Objectif : trouver des soutiens pour débloquer la situation politique au Parlement et former un gouvernement au début du mois de juillet.

Une semaine pour sauver un quinquennat à la Une de l'Opinion

A l'issue de la semaine qui s'ouvre, le nouveau visage de l'Assemblée nationale sera connu et celui du gouvernement sur le point de changer. Elisabeth Borne va devoir se démener pour ne pas enterrer le second quinquennat d'Emmanuel Macron

Pouvoir d'achat : ce que prépare le gouvernement à la Une des Echos

Un large éventail de prestations sociales seront revalorisées de 4 % en juillet

Retraites de base, minima sociaux, allocations familiales, prime d'activité : le projet de loi sur le pouvoir d'achat prévoit une revalorisation anticipée pour les prestations sociales indexées sur l'inflation, sans retour en arrière en cas d'inflation plus faible que prévu.

Avortement : deux Amériques face à face à la Une de La Croix

Liberté Egalité IVG à la Une de Libération