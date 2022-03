Kiosque

Les partis déjà dans la bataille des législatives à la Une du Figaro

Pour ne pas briser une image d’unité exhibée dans les meetings à trois petites semaines du premier tour, les candidats et les partis font mine de ne pas se poser la brûlante question des législatives. Emmanuel Macron l’a dit lui-même récemment: «Chaque chose en son temps.» Pourtant, le sujet est dans toutes les têtes et les discussions en coulisses vont bon train.

Réforme de la Curie, le traitement de choc à la Une de La Croix

Le pape François a signé, samedi 19 mars, la nouvelle constitution de la Curie, attendue depuis des années. Ce texte, long de 250 articles, vient graver dans le marbre des changements majeurs dans l’organisation des services romains du pape.

Second tour: Mélenchon, le choix, c’est moi! à la Une de l'Opinion

Après avoir creusé l'écart à gauche et actionné le levier du vote utile, le candidat de La France insoumise espère crédibiliser son accession au second tour pour tenir son « référendum social ». Un vrai choix alternatif face à Emmanuel Macron, veut-il croire

Le printemps Mélenchon à la Une de Libération

Dimanche à Paris, lors d’un rassemblement «pour la VIe République» devant des dizaines de milliers de personnes, le candidat insoumis a appelé les électeurs de gauche à être «responsables» pour l’aider à accéder au second tour.

Comment alléger son budget auto à la Une du Parisien

Les prix records du carburant polarisent l’attention, mais les hausses des frais d’entretien et des prix des pièces détachées entraînent aussi une surchauffe du budget des automobilistes. Il existe des pistes pour contenir la flambée.

CAC40 : des profits record pour affronter 2022 à la Une des Echos

Emergence de champions mondiaux, consolidation, boom du luxe et développement de la tech : le visage de l'indice parisien s'est largement transformé ces quinze dernières années. Plus équilibré et internationalisé qu'en 2007, le CAC 40 a gagné en attractivité auprès des investisseurs grâce à l'arrivée de nombreuses valeurs de croissance