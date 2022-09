Les Unes du jour : le Conseil national de la refondation, pari démocratique ou bide ?

Kiosque à journaux

Avec le CNR, Emmanuel Macron remet la démocratie en chantier à la Une de La Croix

L’exécutif présente le nouveau Conseil national de la refondation comme une expérience démocratique inédite. Au regard des expériences tentées durant le premier quinquennat, des observateurs s’interrogent sur la finalité concrète d’une telle consultation.

Conseil national de la refondation Au bord du bide à la Une de Libération

Inaugurée ce jeudi à Marcoussis à huis clos, l’instance imaginée par Macron comme un espace de dialogue entre la majorité, les associations et les oppositions sent le réchauffé et la panne d’inspiration. Et ne séduit ni la gauche ni la droite.

Coup de poker ou coup de pompe ? Emmanuel Macron met sur orbite son Conseil national de la refondation (CNR), censé ouvrir les voies d’un dialogue inédit avec les représentants de formations syndicales, politiques ou associatives, et chercher des solutions au ras du terrain.

Macron, un CNR pour conjurer la défiance à la Une de l'Opinion

Avec le Conseil national de la Refondation, le Président appelle à un dialogue « franc, massif et direct ». L'initiative doit surtout lui permettre de montrer aux Français qu'il n'est pas paralysé par l'absence de majorité absolue

Macron cherche toujours un cap pour son mandat à la Une du Figaro

Alors qu’il lance le Conseil national de la refondation, le chef de l’État veut reconstruire son capital politique.

C’est la panne sèche. Emmanuel Macron n’a plus de carburant dans le réservoir. Ce précieux capital politique qu’il avait consommé après sa première élection en 2017 pour se lancer pied au plancher sur l’autoroute des réformes à hauts risques: modernisation du marché du travail, suppression de l’impôt sur la fortune, SNCF…

La guerre de l'énergie franchit un nouveau palier à la Une des Echos

Vladimir Poutine menace de couper les exportations russes d'hydrocarbures si l'Union européenne met en oeuvre la proposition de la Commission de plafonner leur prix, idée qu'il a qualifiée de « stupide » et contraire « aux lois économiques objectives ». « Nous ne livrerons rien du tout si c'est contraire à nos intérêts, en l'occurrence économiques. Ni gaz, ni pétrole, ni charbon […] Rien »

Energie Comment vraiment réduire votre facture à la Une du Parisien

Entre les hausses des prix de l’énergie et les risques de coupures, il devient essentiel de se préparer à diminuer sa consommation. Quels gestes mettre en place pour faire baisser la facture ? Voici nos conseils pour préparer au mieux son logement.