Kiosque

La pénurie de main-d’œuvre, cauchemar des entreprises à la Une du Figaro

Les mois passent, et l’accalmie ne vient pas. Les pénuries de main-d’œuvre sont toujours aussi prégnantes en France en cette rentrée. Pis. Elles se généralisent (...) Les chiffres sont sans appel. Il y avait en France au deuxième trimestre 355.400 emplois vacants. C’est 69 % de plus qu’au quatrième trimestre 2019, avant la crise sanitaire.

Ecologie et morale: le cocktail explosif à la Une de l'Opinion

Jets, barbecue, golfs, superprofits... Alors que le Président appelle les Français à la sobriété, les positions morales se multiplient. L'ennui, c'est qu'elles ne permettent pas de réfléchir et font perdre beaucoup de temps

Sport, climat et jets privés Magnez-vous le train ! à la Une de Libération

Derrière la polémique sur l’usage de jets privés par le PSG pour des déplacements qui auraient pu être effectués en train, et les moqueries malvenues de Mbappé et Galtier, la séquence est l’occasion d’ouvrir un débat sur l’adaptation du sport de haut niveau aux enjeux climatiques.

Qui sont les chômeurs ? à la Une de La Croix

Didier Raoult, La fin d'un règne à la Une du Parisien

La justice va enquêter sur les dysfonctionnements à l’IHU de Marseille, dirigé pendant dix ans d’une main de fer par le professeur. S’il a quitté toute fonction, son système demeure. Le directeur des Hôpitaux de Marseille appelle à un changement de gouvernance.

Porsche : le retour en Bourse à la Une des Echos

Malgré des marchés sur une pente glissante, le deuxième groupe automobile mondial a donné lundi soir son feu vert à la cotation de Porsche. Il s'agira de l'une des plus importantes jamais réalisées en Europe et la plus importante de l'histoire de l'Allemagne.

L'opération a officiellement été approuvée lundi soir par le directoire de Volkswagen, maison mère de la marque de voitures haut de gamme, ​avec l'approbation du conseil de surveillance