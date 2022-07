Les Unes du jour, jeudi 28 juillet : Pouvoir d'achat, comment les pays européens se mobilisent

Kiosque

Pouvoir d'achat, comment les pays européens se mobilisent à la Une du Figaro

L’Italie et la France, pays les plus généreux en Europe pour soutenir le pouvoir d’achat

Emploi, les jeunes font leur loi à la Une du Parisien

Le nombre de demandeurs d’emploi âgé de moins de 25 ans a baissé de 22,8 % sur un an. Du jamais-vu depuis trente ans. Face à la pénurie de main d’œuvre, les jeunes se retrouvent en position de force et n’hésitent plus à imposer leurs conditions.

Darmanin, Dussopt, Le Maire... A l'Assemblée, le bal des ambitieux à la Une de l'Opinion

Pendant dix jours, les députés ont siégé jour et nuit. Le gouvernement a subi la pression des oppositions. A l'issue de cette séquence, la majorité compte les plumes perdues... et les points marqués par chaque ministre

Chômage : l'économie française résiste encore à la crise à la Une des Echos

Le nombre de demandeurs d'emploi n'ayant pas du tout travaillé a reculé de 26.500 au deuxième trimestre après 169.100 au premier

Canicules maritimes, sous l'eau la vie suffoque aussi à la Une de Libération

Pouvoir achat à l'Assemblée, la macronie peine à faire sa chambre

Premières lueurs de l'Univers à la Une de La Croix

En moins de quinze jours, le télescope spatial James Webb a déjà alimenté plusieurs dizaines d’études scientifiques en attente de publication. Dernière surprise en date : l’observation de la plus ancienne et lointaine galaxie, qui remonterait à seulement 220 millions d’années après le big bang