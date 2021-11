Les Unes du jour jeudi 18 novembre: Covid, la nouvelle vague; Le retour de l'inflation; Les relations Macron-Sarkozy;

Kiosque

Covid : la nouvelle vague à la Une des Echos

Le nombre de nouveaux cas poursuit sa progression, notamment en France. Après l'Autriche et les Pays-Bas le week-end dernier, puis la Belgique ce mercredi, l'Allemagne devrait rétablir une série de mesures visant à enrayer la propagation des cas, en incitant la population à se faire vacciner.

Covid en Europe Face à la vague à la Une de Libération

La cinquième vague, qui a grossi dans l’Est, gagne maintenant du terrain dans l’Ouest. Le nombre de cas de Covid comptabilisés en République tchèque et en Slovaquie a battu mercredi un nouveau record. En République tchèque, 22 479 tests sont revenus positifs, deux fois plus que la veille. Chez les voisins polonais et hongrois, la contamination a retrouvé les niveaux du printemps dernier.

Le retour de l'inflation jette une ombre sur la reprise à la Une du Figaro

De l’Europe aux États-Unis, les consommateurs subissent la valse des étiquettes. Les banques centrales, BCE en tête, gardiennes de la stabilité des prix, sont prises de court. C’est le cauchemar des consommateurs, des épargnants et… des banquiers centraux. Le sursaut de l’inflation constaté depuis le printemps se prolonge et s’accentue au-delà de toutes les prévisions. La hausse des prix a atteint 6,2 % en octobre aux États-Unis, du jamais-vu depuis 1990, un record de 4,1 % dans la zone euro ou 4,2 % au Royaume-Uni, au plus haut depuis dix ans.

L'histoire secrète du quinquennat Macron-Sarkozy à la Une d'Aujourd'hui en France

Dans leur ouvrage «Chérie, j’ai rétréci la droite !», qui sort ce jeudi chez Robert Laffont, les journalistes Nathalie Schuck et Olivier Beaumont lèvent le voile sur une complicité aussi dense qu’étonnante entre le président et son prédécesseur. Une proximité lourde de conséquences pour 2022...

Assistanat, ce mot qui fait peur aux candidats à la Une de l'Opinion