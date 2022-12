Les unes du jour : En Europe, la grande crise des systèmes de santé

Kiosque

En Europe, la grande @crise des systèmes de santé à la une du Figaro

Que ce soit en France, au Royaume-Uni ou en Espagne, les réseaux de soins craquent, par défaut de personnel, de financement ou par manque d’organisation, sous le poids des dépenses croissantes.

Transports, énergie : bras de fer sur les salaires à la une des Echos

Coupures d'électricité: Macron perd le fil à la une de l'Opinion

Le message de sobriété et d’effort collectif pour passer l’hiver était jusqu’ici bien passé. Mais le chef de l’Etat se retrouve à gérer une situation de crise dans laquelle le scénario du pire est devenu celui de référence

Réensauvager la nature à la Une de La Croix

Philippe Grandcolas, directeur de recherche au CNRS, entomologiste spécialiste de l’évolution de la biodiversité et directeur de l’Institut de systématique, évolution, biodiversité (MNHN), revient sur les objectifs de la COP15 qui s’ouvre ce mercredi 7 décembre au Canada.

Cop 15 Biodiversité, Sauve qui peut la vie à la Une de Libération

Même si la prise de conscience des dégâts que nous infligeons à l’environnement est de plus en plus grande, la question de la biodiversité reste très souvent ignorée alors que s’ouvre ce mercredi la COP15 à Montréal

Violences faites aux femmes ça commence dès l'adolescence à la Une de Libération

C’est un phénomène dont on parle peu et qui, d’après des spécialistes, est sous-estimé. Il toucherait pourtant un tiers des 12 à 16 ans. Des campagnes de sensibilisation sont lancées en Île-de-France et en province pour enrayer ce phénomène.