La droite a un mois pour choisir son champion à la Une du Figaro

"Dans un mois, la droite connaîtra son candidat - ou sa candidate - à l’élection présidentielle, après un vote des militants le 4 décembre. «Enfin!», diront beaucoup alors que la présidentielle approche et que les concurrences se multiplient. À commencer par celle d’Éric Zemmour, en mesure, selon certains sondages, de se qualifier au second tour, avant même de s’être déclaré candidat. «Calendrier habituel», répliquera la direction de LR en rappelant les dates de désignation de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Fillon".

Climat : la finance mobilise ses forces à la Une des Echos

450 établissements financiers représentant 130.000 milliards de dollars d'actif s'engagent sur la transition énergétique

Salaires plus de pognon, c'est pas si dingue + Goncourt et Renaudot Mohamed Mbougar et Amélie Nothomb, les justes prix à la Une de Libération

Covid: l’exécutif verrouille avant 2022 à la Une de l'Opinion

A six mois de la présidentielle, la recrudescence de l’épidémie oblige le gouvernement à maintenir sa stratégie de lutte anti-Covid mais avec finesse, sans rejouer la carte de l’urgence pour éviter un vote sanction

Dans l'est de la Pologne La traque des migrants à la Une de La Croix

Migrants La cote d'alerte à la Une de La Voix du Nord

Près de 800 naufragés dont 400 hier à Boulogne-sur-Mer ont été secourus depuis lundi sur le littoral

Peut-on vraiment se refaire la bise ? à La Une du Parisien

Certes, elle est désormais réservée aux proches, mais l’on se fait à nouveau la bise. Pour Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches, il faut rester prudent