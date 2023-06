Les troupes de choc de Poutine castrent les prisonniers de guerre ukrainiens avec des couteaux de poche dans des camps de torture

Un groupe d'experts de l'ONU a déclaré jeudi avoir écrit à Moscou pour lui faire part de ses inquiétudes quant à l'utilisation de la torture par les forces militaires russes lors de leurs attaques contre l'Ukraine.

Deux survivants, âgés de 25 et 28 ans, qui ont été prisonniers russes pendant un et trois mois, ont révélé que leur expérience horrible était pire que l'enfer.

Les deux soldats ukrainiens ont été ramenés en Ukraine dans le cadre d'un échange de prisonniers et ont ensuite été adressés à la psychologue Anzhelika Yatsenko, 41 ans, qui aide les jeunes hommes ayant connu de graves difficultés.

Sur la base de son expérience antérieure, elle savait qu'il était probable qu'ils avaient tous deux été torturés, car ils étaient suicidaires et le plus jeune soldat avait tenté de se suicider.

Les hommes n'ont pas pu lui raconter ce qui s'était passé pendant un mois, mais ils lui ont dit : "S'il y a un enfer quelque part, c'est pire que ça".

Lorsqu'elle a découvert ce que leurs ravisseurs avaient fait, elle est allée dans la salle de bains et a "pleuré et pleuré", car c'était la chose la plus horrible qu'elle ait jamais entendue.

Après avoir battu les deux soldats ukrainiens à mort, les troupes russes ivres les ont castrés à l'aide d'un couteau, rapporte le Sunday Times.

L'une des victimes a déclaré qu'elle ne savait pas comment elle était encore en vie tant il y avait de sang.

Les Russes malades ont redoublé d'indignité en leur disant qu'ils le faisaient pour qu'ils ne puissent pas avoir d'enfants, ce que Mme Yatensko a qualifié de "génocide".

Le plus âgé des deux hommes a repris du service dans l'armée ukrainienne.

L'armée russe a utilisé un certain nombre de tactiques inhumaines et dégoûtantes au cours de la guerre avec l'Ukraine.

La Russie utiliserait également des chocs électriques, des cagoules et des simulacres d'exécution sur des civils et des prisonniers de guerre ukrainiens, ont averti cette semaine des experts de l'ONU.

Ils ont déclaré dans un communiqué que les actes de torture comprenaient des chocs électriques, des cagoules et des simulacres d'exécution et qu'ils avaient été perpétrés pour obtenir des renseignements, forcer des aveux ou en réponse à un soutien présumé aux forces ukrainiennes.

Ces tortures ont entraîné des lésions des organes internes, des fissures et des fractures, des accidents vasculaires cérébraux et des traumatismes psychologiques.

En avril, un soldat russe a admis avoir exécuté des prisonniers de guerre ukrainiens en leur tranchant la gorge lors d'un appel téléphonique, a déclaré le service de sécurité ukrainien (SBU).

Dans la conversation téléphonique interceptée, on peut entendre le militaire, identifié par le SBU comme étant Evgeny Suchko, qui a été déployé en Ukraine en 2022, décrire en détail comment il a égorgé des Ukrainiens.

Le soldat de 28 ans déclare dans l'appel intercepté qu'il est "inutile" de garder des prisonniers de guerre et qu'il "faut s'en débarrasser".

Le SBU a déclaré qu'il s'efforçait de traduire en justice "tous les criminels de guerre russes" et de veiller à ce qu'ils reçoivent un châtiment "bien mérité".