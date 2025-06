Revue de presse des hebdos

Le Point encense le Mossad, L’Express aussi, mais dictatorise Trump, Le Nouvel Obs doute de la démocratie par les bombes; Conclave retraites : le pari risqué de la CFDT; L’uniformité, vrai danger pour Durov, le patron de Telegram ; Bayrou, roi fainéant

A la Une de vos hebdos cette semaine, c’est le Moyen-Orient qui domine, et, les visages des dirigeants israélien et iranien ; seule Marianne tente d’élargir la focale, et qui veut éviter “l’embrasement mondial”…