Pressés par cette « course aux tests », de nombreux parents ont vu leurs enfants perturbés, voire angoissés ces derniers jours à la vue du fameux coton-tige. « Notre fille Lola avait la voix qui tremblait et des sueurs quand on lui parlait de test. Elle saigne souvent du nez et ne veut pas avoir encore plus mal. On s’est dit qu’on ferait alors tout notre possible pour ne pas lui imposer de PCR », rapporte sa mère Fanny, depuis les Landes citée par Le Parisien.

"Je suis devenue celle qui fait pleurer les enfants pour les tester coûte que coûte. Ils pleurent, se débattent, hurlent" Lara, préparatrice en pharmacie a décrit dimanche sur les réseaux sociaux, son expérience dans une officine près de Toulouse.