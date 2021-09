Les soignants qui refusent le vaccin doivent "changer de métier" selon l'infectiologue Karine Lacombe

"Dans le soin, l'intérêt est collectif. Quand on s'engage dans le soin, on pense aux autres. Et penser aux autres, c'est faire en sorte d'être vacciné, protégé pour ne pas se contaminer et pour ne pas non plus contaminer les autres. C'est une démarche qui est altruiste. On ne veut pas se faire vacciner, on change de métier, on se met en disponibilité." a déclaré l'infectiologue Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris (AP-HP) sur BFM TV, mardi matin.

Jusqu'au 16 octobre, les soignants qui n'auront pas encore reçu leurs deux doses pourront tout de même continuer à exercer en présentant régulièrement un test négatif. Au-delà de ce délai, seul une vaccination complète sera acceptée.