Les Républicains ont finalement apporté leur soutien à la liste de Renaud Muselier

Christian Jacob et Renaud Muselier

La Commission Nationale d'Investiture de LR a finalement voté le soutien à Renaud Muselier (moins 5 voix contre et 3 abstentions): elle accorde son soutien à la liste conduite par Renaud Muselier en Paca à condition qu'il ne prenne ni parlementaire LREM ni ministre. En somme qu'il désavoue publiquement et officiellement l'accord proposé par Jean Castex dans Le JDD dimanche explique Le Figaro.

«En somme, on redit la même chose que quelques heures plus tôt ou la veille, mais comme visiblement Renaud Muselier avait du mal à entendre, on l'explique encore plus clairement», confie un membre de la direction, entre ironie et agacement, cité par Le Figaro.

Sur LCI, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a indiqué qu'il y aurait "bien sûr" des candidats LaREM sur la liste de Muselier.....

A suivre donc