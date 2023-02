Installés avant la fin du mois de mars, ces nouveaux boîtiers de contrôle ne seront mis en service que pendant la durée des épreuves olympiques et paralympiques, soit du 1er juillet au 15 septembre 2024.

Après l’annonce en début de semaine des 185 kilomètres de voies réservées aux personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux, cinq radars "olympiques" viendront s’ajouter aux dix-huit déjà présents sur les quelques 35 kilomètres du périphérique parisien.

Cependant, ils n’auront pas pour but de sanctionner les excès de vitesse mais plutôt les véhicules non-accrédités qui utiliseraient ces voies entre 6 heures du matin et minuit. Les contraventions en cas de non respect seront de 135 euros. Pour s’assurer de leur bon fonctionnement, un test sera réalisé durant la Coupe du monde de Rugby fin 2023, sans réelles sanctions.