Frédérique Vidal

Cacophonie Les membres du gouvernement se contredisent et pataugent dans le débat sur l'islamo-gauchisme

Pour Jean-Michel Blanquer samedi sur BFM TV "l’« islamo-gauchisme » est « fait social indubitable ». Pour le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, dimanche sur RTL : "Si phénomène il y a, il est extrêmement marginal," constate Le Monde.

Mais, selon le ministre de l'Intérieur, dimanche sur Radio J : « Ce serait vraiment ne pas regarder la vérité en face que de ne pas voir que l’université, les services publics, des associations sont touchés par l’islamisme aidé parfois par les gauchistes ».

Et on se souvient que le porte-parole du gouvernement a rappelé mercredi l’« attachement absolu » du chef de l’Etat « à l’indépendance des enseignants-chercheurs » tandis que certains universitaires et politiques réclament la démission de Frederique Vidal, la mistre de l'enseignement supérieur qui a lancé un débat qui lui échappe.

Comprenne qui pourra quelle est la position officielle du gouvernement.

À Lire Aussi

Chargement...