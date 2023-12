Les Français sont plus nombreux à penser que le RN n’est pas un danger pour la démocratie, une première depuis 1984

45% des Français estiment que le Rassemblement National ne constitue pas un danger pour la démocratie, contre 41% qui pensent l’inverse, selon une étude Verian-Epoka pour franceinfo et Le Monde

Pour la 7e année consécutive, l’adhésion des Français aux idées du parti de Marine Le Pen augmente pour atteindre 33%. Mais surtout, pour la première fois depuis 1984, les Français sont plus nombreux à penser que le parti à la flamme ne présente pas de danger pour la démocratie (45%), que l’inverse (41%), selon une étude Verian-Epoka pour franceinfo et Le Monde .

De plus, à six mois des élections européennes, la liste conduite par Jordan Bardella se trouve en tête des intentions de vote à 28 % comme le révèle le dernier sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro et Sud Radio. En outre, 43 % des Français considèrant que le parti a la capacité de participer à un gouvernement.

2 électeurs sur 3 (65%) jugent probable que le parti populiste accède un jour au pouvoir. Toutefois, une majorité de Français (63%) estime que le RN est « un parti qui fait de la politique comme les autres », et 43 % le pensent « peu à même de changer la pratique du pouvoir ».