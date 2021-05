Les fils de la princesse Diana dénoncent les fausses infos données par un journaliste de la BBC à leur mère pour obtenir une interview

Prince William

Selon eux cela a rendu malade leur mère et l'interview n'aurait jamais dû être diffusée

Un journaliste de la BBC a délibérément trompé la princesse Diana pour obtenir une interview en 1995 confirme le rapport d'un ancien juge de la cour suprême britannique. "Le mensonge de la BBC a alimenté la paranoia de ma mère" dénonce le prince William à la Une du quotidien londonien The Times.

Le journaliste le BBC a fait croire que le palais royal payait deux personnes pour la surveiller. Dans cette interview événement, réalisée par le fameux programme d’investigation « Panorama » de la BBC, la princesse révélait l’infidélité de son mari, le prince de Galles, et sa profonde dépression. Ses propos dévastateurs pour la famille royale avaient précipité son divorce rappelle Le Monde.

La BBC s'excuse et les deux princes publient un communiqué dénonçant l'attitute de la très réputée BBC.

"Si la BBC avait correctement enquêté sur les plaintes et préoccupations soulevées pour la première fois en 1995, ma mère aurait su qu'elle avait été trompée (...) Elle a été trahie non seulement par un journaliste voyou, mais par des dirigeants de la BBC qui ont regardé ailleurs plutôt que de poser les questions qui fâchent" a déclaré le prince William dans une vidéo en estimant que "l’interview ne devrait plus jamais être diffusée".