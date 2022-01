Les évêques prennent position dans la campagne présidentielle

L'Espérance ne déçoit pas

Comme à chaque élection présidentielle, la Conférence des évêques de France a publié, mardi, une « déclaration », intitulée "L'Espérance ne déçoit pas". Ce document de 64 pages est coédité par Bayard, Mame et Les Éditions du Cerf signale Le Figaro.

Les évêques expliquent ainsi leur démarche : "Avec humilité et détermination, les membres du Conseil permanent veulent attirer l’attention des candidats, des catholiques et de tous les citoyens sur ce qu’implique le choix de vivre en société, le respect inconditionnel de toute vie humaine, l’authentique promotion de la liberté et l’écologie intégrale. Ils manifestent ainsi à quel point les religions ne sont pas une menace pour la société mais peuvent au contraire contribuer à sa vitalité et à sa paix."

« Notre Église a failli » sur la question des abus sexuels, expliquent-ils. C'est donc « avec humilité » que la Conférence des évêques de France « ose partager » ses réflexions, tout en s'interdisant de donner « des consignes de vote ».

Le mot, « identité nationale » a curieusement été gommé de cette déclaration, alors qu'il figurait dans celle de 2017 et qu'il sera probablement central au cours de cette campagne.

Un choix d'autant plus étonnant que l'Église passe à présent de « l'accueil inconditionnel » des migrants du début du pontificat de François à « l'accueil ajusté ».

Un nouveau concept qui s'appuie sur la « légitimité de la régulation juridique des flux migratoires » qui va de pair avec des « politiques d'aide au développement » constate Le Figaro.

Etrangement, on note que ce livre de la Conférence des évêques de France reprend le même titre "L'Espérance ne déçoit pas" que celui de Laurent Ulrich sous-titré "un évêque face au monde de l'économie" sorti en 2014, ce que ne mentionne pas Le Figaro.

Le titre de ces deux livres est une citation de saint Paul aux Romains.