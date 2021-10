Les éoliennes s'invitent dans la campagne présidentielle

Eolienne

Véritable alternative aux énergies fossiles et au développement des centrales nucléaires, les grands mats blancs aux gigantesques pales qui ont fleuri ces vingt dernières années dans nos champs (8 700 répartis sur près de 2 000 parcs) enflamment les débats et comptent aujourd’hui quelques opposants notoires, particulièrement à droite et à l’extrême droite constate Le Parisien.

À gauche et côté écologistes, on souhaite, au contraire, accélérer leur développement, surtout si le pays veut atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, conformément aux objectifs fixés par les accords de Paris.

Fidèle à son « en même temps » légendaire, Emmanuel Macron préfère, à ce stade, ne pas trop se mouiller en défendant le pragmatisme et « le cas par cas » ajoute Le Parisien.