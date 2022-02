Les écoles d'Ile-de-France victimes de la pollution atmosphérique

« Selon les polluants surveillés, tous ou presque tous les établissements franciliens dépassent les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ! » alerte Tony Renucci, président de l’association environnementale Respire, cité par Le Parisien.

Respire publie ce mardi sur son site une carte interactive pour découvrir la qualité de l’air du collège de son quartier.

L’association Respire a donc scanné les niveaux de particules (PM10) ; de particules fines (PM 2,5) et de dioxyde d’azote (NO2) aux abords des écoles franciliennes.

« Plus les enfants sont jeunes, plus ces polluants ont de répercussions sur leur santé, pointe la pneumologue Jocelyne Just.

Les recherches effectuées montrent qu’en Île-de-France, la pollution grandit en s’approchant de la capitale : les niveaux de dioxyde d’azote, notamment, sont plus importants à Paris qu’en petite couronne, tout comme en petite couronne par rapport à la grande couronne.

Respire propose entre autre de réduire le trafic routier aux abords des établissements scolaires, via des aménagements de piétonisation et de rues aux écoles.