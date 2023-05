Les commandes industrielles chutent en Allemagne, «un véritable signal de récession»

Les commandes passées à l'industrie allemande ont rechuté lourdement en mars sur un mois, de 10,7%, du jamais vu depuis le creux du Covid-19 qui nourrit les craintes de récession pour la première économie européenne.

Cet indicateur clé pour le secteur manufacturier, pilier de l'économie allemande, a subi un recul après deux mois de hausse d'affilée, dont février qui avait progressé de +4,5%, selon des chiffres publiés vendredi par l'institut national des statistiques, Destatis.

Il s'agit de «la plus forte baisse (mensuelle) depuis le pic de la pandémie de Covid-19 en avril 2020», a commenté le ministère de l'Économie dans un communiqué, évoquant des prises commandes «très volatiles». L'évolution négative en mars «s'observe dans la plupart des secteurs de l'industrie manufacturière», selon Destatis.

Oliver Niklasch, de la banque LBBW. Il y voit «un véritable signal de récession» émerger après un bon début d'année pour l'industrie allemande. Le recul est particulièrement fort dans la fabrication de véhicules automobiles et de pièces détachées (-12,2% sur un mois) et celle d'autres véhicules dont militaires, qui recule de plus de 47% en données corrigées des variations saisonnières, après un bond de 55% un mois auparavant.

Globalement les commandes de biens d'équipement ont diminué de 14,1% et de 7,5% pour les biens intermédiaires, contre une timide progression d'1,2% côté biens de consommation. Les commandes de l'étranger ont chuté de 13,3% et celles d'Allemagne de 6,8%. «Après un dernier trimestre 2022 faible et un début 2023 volatil, une reprise économique est à prévoir pour le reste de l'année», selon le ministère de l'Économie.

Le PIB a tout juste évité la récession en début d'année, avec une croissance nulle par rapport au 4e trimestre 2022, après avoir reculé de -0,5% d'octobre à décembre. Une récession technique est définie par deux trimestres consécutifs de recul de l'activité. Le gouvernement allemand table globalement sur une croissance de 0,4% sur l'ensemble de l'année 2023.