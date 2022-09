Les candidats à la présidence de LR vont débattre à la télévision

Bruno Retailleau

Aurélien Pradié et Éric Ciotti sont d'accord, Bruno Retailleau, aussi mais sous conditions

Le secrétaire général du parti Aurélien Pradié a rendu publiques ce mardi matin les invitations de chaînes de télévision. Il précise les avoir acceptées et demande à « Éric » (Ciotti) et à « Bruno » (Retailleau) de faire de même. « Fuir le débat est toujours une faiblesse », écrit-il dans cette invitation en forme d’attaque politique souligne Le Parisien.

À peine plus d’une heure plus tard, Éric Ciotti a réagi en indiquant avoir déjà répondu à BFMTV, CNews et LCI qu’il participerait « avec enthousiasme à tous les débats organisés » selon Le Parisien.

« S’il y a des débats, on y participera », ajoute-t-on dans le camp Retailleau où l’on demande toutefois certaines conditions comme celle d’aborder les questions d’organisation du parti. « C’est un des sujets majeurs qui intéressent nos militants. On ne va pas passer une heure sur l’immigration ou sur l’Ukraine », soupire un lieutenant de Bruno Retailleau qui n’est pas dupe du « coup » d’Aurélien Pradié ajoute Le Parisien.