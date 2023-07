Les autorités de santé alertent sur une hausse "réelle et notable" des cancers en France

Première cause de décès chez l’homme, la deuxième chez la femme (derrière les maladies cardiovasculaires), la hausse « réelle et notable » selon le professeur Ifrah, n'est pas négligeable. Pire, en prenant en compte la courbe depuis 1990, on observe un doublement du nombre de cas, +98 % des cancers chez les patients, +104 % chez les patientes.

Comment expliquer une telle flambée malgré les progrès de la médecine, les nouvelles thérapies et technologies de pointe ? Tout d'abord pour des raisons assez logiques et somme toutes attendues, tenant à l'évolution démographique du pays : « à l’accroissement de la population et son vieillissement », explique en premier lieu Norbert Ifrah. Plus d’habitants plus âgés, donc plus de cancers.

L'augmentation démographique, contre laquelle on ne peut pas grand chose, explique 30 % de ladite augmentation. L'âge moyen de plus en plus avancé est également un phénomène général. Dans cet interval de 33 ans en France, les hommes de 60-90 ans ont bondi de 54 %, les femmes de 32 %. Notre espérance de vie s'acroit, mais pas forcément notre vie en bonne santé.