Les affrontements entre bandes rivales ont beaucoup augmenté en 2020 faisant 3 morts et plus de 200 blessés

Policiers

Ceci alors que l'année dernière a été marquée par deux couvre-feu et des confinements

Selon un bilan de la direction générale de la police nationale signalé par Le Figaro, "la France métropolitaine a été le théâtre de 357 affrontements entre groupes de quartiers rivaux en 2020. Soit un bond de 24% en un an".

«Cette progression est d’autant plus inquiétante qu’elle intervient dans une période marquée par deux confinements et des couvre-feux», observe un policier spécialisé cité par le quotidien. L’Île-de-France concentre à elle seule 80% des faits.

"Batailles rangées au couteau et à la batte de base-ball, guets-apens sauvages aux pieds des tours d’immeubles, vidéos de lynchages d’adolescents postés sur Internet par bravade et pour attiser la haine… "

En 2020 le bilan est de trois morts et 218 blessés. Parmi eux on trouve 41 blessés par armes blanches (couteaux, machettes…) et 68 autres par des armes par destination (béquilles, battes de base-ball, éléments de mobilier urbain).