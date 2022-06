Xavier Bertrand après une conférence de presse du conseil stratégique du parti en vue des élections législatives françaises, à Paris, le 7 juin 2022.

Avec 61 sièges à l’Assemblée Nationale, Les Républicains entendent bien rester une force politique décisive. Xavier Bertrand l’assure : « Rien ne se fera sans LR ».

Le président des Hauts-de-France s'est brièvement exprimé devant la presse, pour aborder l'avenir de son parti au Palais Bourbon. « Rien ne se fera avec Monsieur Mélenchon, et rien ne se fera avec Madame Le Pen. On a les idées très claires sur ce qu'il faut faire, en matière de retraites, avec de la justice, en matière de sécurité, avec plus de fermeté et en termes de pouvoir d'achat, on n'oublie pas les gens qui travaillent », a-t-il affirmé. « Rien ne se fera sans LR à l'Assemblée, et au Sénat, on a la majorité », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne Ensemble, Les Républicains apparaissent plus divisés. Christan Jacob a exclu toute alliance avec la coalition présidentielle, affirmant que LR restera « dans l’opposition ». De son côté, l’ancien ministre Jean-François Copé a appelé dès dimanche soir à « un pacte de gouvernement entre LR et LaREM pour lutter contre la montée des extrêmes ».