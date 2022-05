Législatives : près de 200 candidats investis par le camp Macron

Emmanuel Macron

La liste comprend plusieurs ministres, mais aussi des transfuges de droite et de gauche

Après une longue discussion, 187 noms de candidats du camp Macron aux prochaines législatives ont été révélés.

Parmi les candidats figurent plusieurs ministres, dont certains pourraient faire leur entrée à l’Assemblée pour la première fois note Le Figaro.

"C’est le cas de Jean-Michel Blanquer (Éducation nationale) à Montargis (Loiret), Emmanuelle Wargon (Logement) à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), Clément Beaune (Affaires européennes) à Paris, Élisabeth Borne (Travail) à Vire (Calvados), Brigitte Klinkert (Insertion)".

D’autres espèrent conserver leur siège, comme Gabriel Attal (Porte-parolat) à Vanves (Hauts-de-Seine), Gérald Darmanin (Intérieur) à Tourcoing (Nord), Amélie de Montchalin (Fonction publique) à Massy (Essonne) et Olivier Dussopt (Comptes publics) à Annonay (Ardèche).

Ceci alors que Bruno Le Maire ne se représentera pas dans l'Eure, et Eric Dupont-Moretti ne sera pas non plus candidat.