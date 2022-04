Marion Maréchal prononce un discours lors du meeting d'Eric Zemmour au Palais des Sports de Paris, le 7 avril 2022

Après avoir quitté le RN en 2017, Marion Maréchal Le Pen est officiellement devenue la vice-présidente exécutive du parti Reconquête! le mardi 19 avril. « Je souhaite dorénavant mettre toute mon énergie dans la construction et le développement de ce jeune mouvement national plein d’avenir » avait-elle annoncé sur Twitter.

Alors qu’Eric Zemmour a recueilli 7,1% des voix lors du premier tour de l’élection présidentielle, les regards sont désormais tournés vers les législatives. À cette occasion, Marion Maréchal renouvelle son appel à « l’union » pour créer un « camp national » qui pourrait « être le premier bloc devant le bloc macroniste et le bloc mélenchoniste » à l’Assemblée nationale.

Ce lundi, Marion Maréchal a de nouveau appelé à la coalition en demandant, via un communiqué, « une rencontre avec les responsables du Rassemblement national ».

« Nous proposons officiellement et solennellement un rendez-vous avec les responsables du RN mandatés par Marine Le Pen et Jordan Bardella afin d'aboutir le plus rapidement possible à un accord d'intérêt général et de bien commun pour notre patrie » , est-il indiqué dans ce document co-signé par Marion Maréchal, Nicolas Bay et Guillaume Peltier.

Dimanche 24 avril, Éric Zemmour avait déjà appelé à l'union nationale lors d'une allocution télévisée. « Bâtissons au plus vite la coalition du camp national », avait-il annoncé, appelant à une alliance de sa formation Reconquête! et du Rassemblement National, en même temps que des autres mouvements de la droite et de l'extrême droite. « Nous serons à la pointe du combat pour lutter pied à pied contre la déconstruction du pays par Emmanuel Macron ».