Législatives : l’alliance Bardella - Ciotti (LR/RN) est en tête des intentions de vote, la majorité présidentielle en recul, selon les sondages

L'alliance entre le RN et Les Républicains d'Eric Ciotti arrive en tête, selon un nouveau sondage pour les législatives.

Un nouveau sondage sur les intentions de vote dans le cadre des législatives vient d’être dévoilé. Le RN devance la gauche. La macronie est de plus en plus distancée.

A une semaine du vote du dimanche 30 juin pour le premier tour des élections législatives, le Rassemblement national de Jordan Bardella et ses alliés de droite d’Eric Ciotti sont en tête des intentions de vote (35,5 %), suivis par le Nouveau Front populaire (29,5 %). La majorité présidentielle est distancée. La formation politique d’Emmanuel Macron récolte 19,5 % des intentions de vote, selon un sondage Ipsos pour Le Parisien et Radio France dévoilé samedi soir.

Loin derrière le trio de tête, les candidats LR "dissidents", opposés à l'alliance avec le RN, obtiennent 7 % des intentions de vote.

Le parti Reconquête d’Eric Zemmour recueille à peine 2 % d’intentions de vote, devant les candidats d'extrême gauche de Lutte ouvrière notamment.

Ce baromètre confirme une forte hausse de la participation par rapport à 2022, où elle s’était élevée à 47,5 %. Pour ces élections législatives de 2024, 60 à 64 % des Français ont l’intention de se rendre aux urnes.

88% des électeurs du RN sont sûrs de leur choix, légèrement au-dessus des électeurs du Nouveau Front populaire (81%) et plus élevé que celui du camp présidentiel (73 %). Parmi les électeurs des Républicains, 52 % sont sûrs de leur choix et 48 % assurent que leur vote peut encore changer.

A droite, parmi les sondés ayant voté pour la tête de liste François-Xavier Bellamy aux élections européennes, 55 % voteront pour un candidat LR de la branche historique, opposés à l'alliance avec le RN, 29 % choisissent un candidat Ensemble (coalition de Renaissance, MoDem, Horizons, Parti radical, UDI), et 11 % décident de voter pour un candidat du RN ou un candidat LR ciottiste.

Ce sondage a été réalisé par Ipsos pour Radio France et Le Parisien du 19 au 20 juin sur un échantillon représentatif de 2 000 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française, inscrites sur listes électorales, âgées de 18 ans et plus. Échantillon interrogé par Internet via l’Access Panel Online d’Ipsos. Méthode des quotas : sexe, âge, profession de la personne interrogée, catégorie d’agglomération, région. Les marges d'erreur sont comprises entre 0,6 et 2,6 points.