Législatives : Gabriel Attal va remettre lundi matin sa démission à Emmanuel Macron

Gabriel Attal va présenter sa démission à l'issue du second tour des législatives.

Dans la soirée de dimanche, à l’issue de l’annonce des résultats du second tour des législatives, le Premier ministre a annoncé « assurer (ses) fonctions aussi longtemps que le devoir l'exigera ».

Gabriel Attal a été réélu avec plus de 60% des voix, selon des résultats partiels des élections législatives, face à la candidate socialiste du NFP, Cécile Soubelet. Le Premier ministre a décidé de présenté sa démission dans la soirée suite au mauvais score du camp présidentiel, d'après Le Figaro.

Dans une allocution depuis Matignon dimanche soir, Gabriel Attal a salué les résultats du camp présidentiel qui « est bel et bien vivant ». Le parti présidentiel a conservé entre 135 et 143 députés lors du second tour des législatives.

Reconnaissant que « la formation politique » qu’il « représente ne dispose pas d'une majorité », Gabriel Attal a annoncé remettre « demain matin (sa) démission au président de la République ».

Deux semaines avant les Jeux Olympiques, Gabriel Attal a dit vouloir « assumer (ses) fonctions aussi longtemps que le devoir l'exigera ».

Lors de son discours, Gabriel Attal a tenu à prendre ses distances avec le président de la République :

« Cette dissolution, je ne l'ai pas choisie, mais j'ai refusé de la subir ».

Alors que « le centre de gravité du pouvoir sera au Parlement », le Premier ministre, conscient qu’« une nouvelle ère commence pour notre nation », ne « se résoudra jamais à ce que des millions de nos concitoyens fassent le choix de voter pour les extrêmes. Nous devons aussi assumer de tout remettre en question pour incarner à nouveau l'espoir pour les Français », a-t-il confié.