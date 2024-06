© Ludovic MARIN / AFP

Alliance

Législatives : Gabriel Attal et Stéphane Séjourné font alliance avec des LR dans les Hauts-de-Seine

Avec cet accord local, le camp Macron et des responsables de droite comptent sauver neuf sièges macronistes et le député LR Philippe Juvin, en ne s'opposant pas au premier tour du 30 juin et en se soutenant en vue du second tour du 7 juillet.