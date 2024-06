Législatives anticipées : près de 410 000 procurations établies depuis le 10 juin

Les électeurs se sont fortement mobilisés pour pouvoir voter lors des prochaines élections

Les électeurs se sont fortement mobilisés pour pouvoir voter lors des prochaines élections. Du 10 au 16 juin, 409 226 procurations ont été établies, un chiffre six fois plus élevé que lors des législatives de 2022 sur la même période.

L’annonce de la dissolution inattendue de l’Assemblée nationale et la convocation d’élections législatives anticipées ont lancé la course aux procurations. Du 10 au 16 juin, 409 226 procurations ont été établies, a annoncé le ministère de l’Intérieur ce lundi. « Par rapport aux élections législatives de 2022, entre J-20 et J-14 avant le 1er tour, on comptabilise 6,5 fois plus de procurations », précise Beauvau.

Le ministère de l’Intérieur précise que 91 % des procurations ont été réalisées par « une voie partiellement ou totalement dématérialisée », via le site maprocuration.gouv.

En 2022, 1 020 000 procurations avaient été données lors du premier tour des législatives en 2022 selon l’Intérieur. Mais, contrairement à cette année, les dates du scrutin étaient connues longtemps à l’avance et les demandes avaient pu s’étaler dans le temps.

Les chiffres annoncés par le ministère de l’Intérieur lundi laissent présager une forte participation aux deux scrutins. Elle serait estimée à 63 % pour le premier tour, selon un sondage Ifop pour le JDD. En comparaison, elle s’élevait à 47,51 % à la même période en 2022.

Pour faire une procuration en ligne, il faut choisir une personne qui pourra se rendre dans votre bureau de vote et récupérer son numéro d’électeur et sa date de naissance ou ses données d’état civil et sa commune de vote. Pour cela, il faut se rendre sur le site maprocuration.gouv et faire valider la procédure dans un commissariat ou une gendarmerie avec un justificatif d’identité.