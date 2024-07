Législatives 2024 : percée pour le Nouveau Front populaire à Paris

À Paris, le Nouveau Front populaire termine en tête dans 13 circonscriptions sur 18 lors du premier tour des législatives 2024.

Alors que le pays fait face à la vague Rassemblement national, la ville de Paris tient bon. Au lendemain du premier tour, le camp Macron perd du terrain dans la capitale et le Nouveau Front populaire renforce ses positions.

Avant la dissolution prononcée par le Président de la République, sur les 18 circonscriptions que compte Paris, neuf étaient sous pavillon macroniste et neuf aux couleurs de la NUPES. Suite à une participation historique, le Nouveau Front populaire a gagné hier encore du terrain.

Neuf députés de gauche sont d’ores et déjà élus à l’issue du premier tour. C'est le cas des Insoumis Rodrigo Arenas (10e circonscription), Danièle Obono (17e), Sarah Legrain (16e), Sophia Chikirou (6e) et Aymeric Caron (18e). Dans la 15e circonscription, Danielle Simonnet, l’insoumise « purgée » par son parti vire largement en tête (41,87%) face à son adversaire officiellement investie par le Nouveau Front populaire Céline Verzeletti (22,87%). Les écologistes Eva Sas et Sandrine Rousseau retrouvent également leur siège dans les 8e et 9e circonscriptions. Leur collègue Pouria Amirshahi remporte la 5e circonscription. En tout, la gauche est en tête dans 13 des 18 circonscriptions parisiennes.

Après avoir été éjecté du gouvernement au début de l’année pour ses prises de position contre la loi immigration, l’ancien ministre des Transports, Clément Beaune ne retrouvera pas son siège. Dans la 7ème circonscription, le macroniste faisait face à Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d'Anne Hidalgo. Avec 50,87% des suffrages, le socialiste l’a emporté dès le 1er tour malgré les 32,78% de l’ancien ministre.

D’autres poids lourds du camp Macron sont en difficulté à Paris. C’est le cas de Stanislas Guerini, le ministre de la Fonction publique en ballottage défavorable dans la 3e circonscription. Il revendique près de 34% des suffrages contre 46,15% pour la candidate Nouveau Front populaire. Dans la 11e circonscription, la sortante MoDem Maud Gatel se trouve dans une situation similaire avec 34,85% des voix tandis que la candidate de gauche Céline Hervieu a recueilli 43,70%.

Dans un clivage géographique édifiant, les circonscriptions de l’ouest parisien placent les candidats du camp Macron en tête. Les députés sortants Olivia Grégoire (12e), Sylvain Maillard (1re), Benjamin Haddad (14e), David Amiel (13e) et Astrid Panosyan-Bouvet (4e) sont eux en position de conserver leur siège.