Législatives 2022 : Ensemble en tête avec une majorité relative, percée historique du Rassemblement National, la Nupes sera la première force d’opposition

Les résultats des élections législatives ont été dévoilés à 20h.

La coalition Ensemble (LaREM, Modem, Horizons et Agir) recueille entre 205 et 235 sièges à l’Assemblée à l’issue des élections législatives et n'obtient pas la majorité absolue, selon une projection de l’institut Elabe pour BFMTV, L’Express.

La Nupes - qui regroupe la France insoumise, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste - récolte pour sa part entre 170 et 190 sièges.

Le Rassemblement national s’installe comme la troisième force du Parlement avec entre 75 et 95 députés. Suit après l'alliance entre Les Républicains et UDI qui récolte entre 60 et 75 sièges.

C'est bien plus que le précédent record. En 1986, le groupe Front national comptait 35 députés, lors des seules législatives réalisées à la proportionnelle. Lors de la précédente mandature, le RN n'avait pas obtenu assez de députés pour composer un groupe dans l'hémicycle.

Voici les projections en siège à l’Assemblée nationale :

Ensemble (210 à 250)

Nupes (entre 150 et 180)

Rassemblement National (80 à 100)

Les Républicains et alliés (60 à 70)

Divers droite (7 à 12)

Divers (10)

Divers gauche (4 à 8)

Droite souverainiste (1)