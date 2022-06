Législatives 2022 : Emmanuel Macron appelle son camp à « l'humilité » pour le second tour

Emmanuel Macron appelle son camp à « l'humilité » pour le second tour des élections législatives.

En nombre de voix, la Nupes et la majorité présidentielle sont au coude-à-coude. Les premières projections en nombre de sièges donnent l'avantage à Ensemble. Le chef de l’Etat a appelé ses troupes à la mobilisation pour le second tour.

Un mois après avoir accordé à Emmanuel Macron un second quinquennat, les Français étaient appelés aux urnes, ce dimanche 12 juin, pour le premier tour des législatives. Le chef de l'État, qui suivaitt l'annonce des résultats depuis l'Elysée, s'est exprimé au cours d'une conférence téléphonique réunissant ministres et responsables de la majorité.

Selon des informations du Point et de BFMTV, le président a appelé ses troupes à « l'humilité, à la mobilisation » pour le second tour, souhaitant « une clarification » entre son projet et celui des extrêmes. « On souhaite la stabilité et la cohérence de notre projet », a déclaré Emmanuel Macron, selon un participant.

Sur les 28 membres du gouvernement d'Elisabeth Borne, 15 se présentent aux élections législatives 2022. Emmanuel Macron a annoncé que ceux qui ne sont pas élus députés ne pourront pas rester au sein du gouvernement.