© Fred TANNEAU / AFP

Léger frémissement

Législatives 2022 : 18,99% de participation à 12h pour le second tour, en hausse par rapport à dimanche dernier et en 2017

Les départements ruraux ont beaucoup plus voté à 12h pour le second tour des élections législatives. Les Français vont départager les 1.148 candidats en lice lors de ce second tour.