Le Washington Post évoque les comparaisons entre Trump et Zemmour

Eric Zemmour

Un journaliste du Washington Post a suivi Eric Zemmour à Nantes. Il explique "Les opposants de Zemmour craignent qu'il n'utilise des stratégies similaires – et puise dans les mêmes sentiments – qui ont aidé Donald Trump à remporter la présidence américaine." et ajoute que Zemmour profère "un flot incessant de provocations".

Récemment, il a pointé un fusil sur des journalistes lors d'un salon consacré à la sécurité.

"Mais contrairement à Trump et Le Pen, Zemmour se présente aussi comme un intellectuel. S'exprimant avec élégance, il cite - et cite mal - des poètes, des scientifiques et d'anciens dirigeants, tissant des fragments d'histoire dans ses longs monologues qui exposent une vision du monde sombre et parfois contradictoire."

Zemmour n'a pas répondu à une demande d'interview du Washington Post mais "lors de son dernier entretien avec le Washington Post , en 2018, il avait mis en garde contre une "guerre civile" à venir entre "ceux qui ne souhaitent pas abandonner l'identité de la France, c'est-à-dire son identité chrétienne et blanche", et ceux qui acceptent "l'islamisation de la France"

"Il y a quelques mois, on aurait à peine pu imaginer qu'il puisse y avoir un espace politique pour des gens qui seraient encore plus radicaux que Le Pen", estime Tristan Guerra, chercheur à Sciences Po Grenoble cité par le Washington Post.