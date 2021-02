Le tribunal de commerce oblige Veolia à arrêter son OPA sur Suez

Bruno Le Maire

Lundi matin sur Europe 1, le ministre de l'Industrie n'a pas maché ses mots en évoquant l'OPA lancée par Veolia sur 70,1% du capital de Suez, dont il détient déjà 29,9% : ""Une opération d'une telle ampleur entre deux champions industriels français ne peut réussir que si elle est amicale. On ne peut pas réussir une opération de cette importance contre les salariés, qui se sont exprimés, contre le Conseil d'administration, contre les clients et contre les usagers. Cette offre n'est pas amicale, et cela contrevient aux engagements qui ont été pris à plusieurs reprises par Veolia".

De son côté, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par Suez, oblige Veolia à suspendre son OPA d'un montant 7,9 milliards d'euros sur Suez, pour débattre de ses précédents engagements d'amicalité.