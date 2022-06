Le squelette de l'orque femelle morte dans la Seine rejoint le Muséum d'Histoire Naturelle

Photo Muséum national d'Histoire naturelle

Aperçu pour la première fois le 16 mai entre Honfleur et Le Havre, l’orque avait d’abord été pris pour un mâle. Elle avait suscité la curiosité des badauds sur sa route, en témoignent les nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux avant d'être retrouvée morte dans la Seine, le 30 mai.

Les premiers résultats de l’autopsie, partagés par la préfecture, ont révélé que le mammifère marin était malade et ne s’était pas nourri pendant plusieurs semaines avant d’arriver dans la Seine indique Le Parisien.

Le 30 mai 2022, une femelle orque a été retrouvée dérivant dans la Seine. Son autopsie a été effectuée le lendemain matin. Parmi les experts impliqués dans cette opération menée par l'observatoire PELAGIS, des spécialistes du Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) ont pu récupérer l'ensemble du squelette de l'animal qui entrera officiellement dans les collections de l'institution. C'est une occasion rare et précieuse pour le Muséum de se procurer le premier squelette complet de l'espèce Orcinus orca précise un communiqué du musée.

Cette collecte exceptionnelle a été réalisée sous la supervision d'Aude Lalis, chercheuse à l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité (MNHN/CNRS/SU/EPHE/UA) et responsable scientifique de la collection des mammifères marins, et grâce à l'intervention d'Éric Pellé, préparateur en ostéologie au sein des Ateliers Naturalia de la Direction générale déléguée aux collections du Muséum. Le squelette récupéré va être dégraissé, nettoyé, inventorié (chaque os sera numéroté) et enfin conditionné, pour intégrer la collection des mammifères marins ajoute le musée.