Pfizer

C'est le quotidien britannique Financial Times qui a révélé ces hausses des nouveaux contrats signés avec l'Europe

Le quotidien britannique Financial Times a révélé, hier, les hausses des prix des vaccins de Pfizer (25%) et Moderna (plus de 10%) dans les négociations en cours des nouveaux contrats avec l'Europe. Ce lundi, le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune a justifié ces hausses : «Les doses négociées ne sont pas les mêmes que lors des premières commandes».

Selon Clément Beaune les doses de vaccin que l'Union européenne est en train de négocier avec Pfizer et Moderna ne sont pas les mêmes que la première génération de vaccins. Les nouveaux vaccins devraient être adaptés aux variants, et l'essentiel de la production devrait se faire sur le sol européen, ainsi que des pénalités en cas de retard de livraison.