Le Royaume-Uni s’indigne après la mort en détention de Paul Urey, capturé par les séparatistes

Paul Urey, bénévole britannique, avait été capturé en avril en Ukraine par les forces russes ou pro-russes. Selon ses proches, il effectuait une mission humanitaire et aurait trouvé la mort en détention.

« Malgré la gravité de (ses) crimes, Paul Urey recevait une aide médicale adéquate. Malgré cela, au regard de son diagnostic et du stress, il est mort le 10 juillet », a indiqué sur Telegram la chargée des droits des séparatistes de la région de Donetsk, Daria Morozova, assurant qu’il s’agissait d’un mercenaire et non d’un travailleur humanitaire. Elle accuse le défunt d’avoir « dirigé des opérations militaires, fait du recrutement et de la formation de mercenaires pour les bandes armées ukrainiennes ».

« Il s’agit d’informations alarmantes et nos pensées vont bien évidemment à sa famille et à ses amis », a déclaré un porte-parole de Downing Street.

Une organisation à but non lucratif ayant son siège au Royaume-Uni, Presidium Network, avait annoncé le 29 avril que deux travailleurs humanitaires qu’elle connaissait, Paul Urey et Dylan Healy, avaient été capturés par l’armée russe dans le sud de l’Ukraine, alors qu’ils cherchaient à évacuer une femme et deux enfants. La mère de Paul Urey avait indiqué qu’il souffrait de diabète et qu’il avait besoin d’insuline.

Originaire de Manchester et Warrington dans le Nord de l’Angleterre, Paul Urey est présenté par comme un père de famille qui n’a pas fait l’armée mais a passé huit ans en Afghanistan en tant qu’entrepreneur civil.