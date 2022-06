Le PS va-t-il exclure les candidats dissidents et ceux qui les ont soutenus comme François Hollande ?

Olivier Faure

Le Parti socialiste va se pencher sur les soutiens des candidats dissidents qui se sont présentés lors des législatives 2022.

Selon Le Parisien, et l'Express la direction du Parti socialiste confirme avoir décidé de la suspension en bureau national de 57 candidats socialistes et de 22 suppléants. Une procédure d'exclusion est lancée et confiée à la Commission nationale des conflits qui va travailler au cas par cas.

Par ailleurs, la direction du Parti socialiste veut organiser un débat lors d'un prochain Bureau National pour parler du cas des membres du Parti qui ont affiché un soutien marqué aux candidats dissidents. C'est notamment le cas de François Hollande, Carole Delga ou encore Stéphane Le Foll.

"La direction veut se renforcer en faisant une grande épuration", déplore le socialiste Patrick Mennucci, qui l'assure : "Nous allons préparer une motion pour le congrès. Nous voulons prendre la direction du parti et nous abandonnerons toutes les poursuites internes engagées contre les socialistes suspendus."

Epuration, purge... Autant d'accusations que balaie la direction du PS, d'un revers de main. "Ce n'est pas le grand procès mais ce n'est pas non plus le grand pardon", justifie un proche de Faure, qui prend l'exemple de Laurent Suau, maire socialiste de Mende, candidat Ensemble ! en Lozère qui se réclamait du soutien d'Emmanuel Macron tout autant que de Carole Delga.