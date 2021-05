Jean-Luc Mélenchon

La Farnce Insoumise et le Parti Socialiste protestent contre l'interdiction d'une manifestation de solidarité envers les Palestiniens, alors que la violence enflamme Israël et la bande Gaza, provoquant des morts et des blessés.



La manifestation parisienne devait relier le quartier Barbès au quartier de la Bastille à partir de 15 h samedi 15 mai.

Jean-Luc Mélenchon n'hésite pas à écrire sur Twitter "La France, seul pays au monde où sont interdites toutes les manifestations de soutien aux Palestiniens et de protestation contre le gouvernement d'extrême droite israélien ! C'est évidemment dans le seul but de provoquer des incidents et pouvoir stigmatiser cette cause".

Contairement à ce qu'écrit le leader de LFI, les manifestations sont autorisées dans le reste de la France.

Le ministère de l'Intérieur craint que des incidents violents se produisent à Paris, comme ce fut le cas en juillet 2014, lors d'une autre manifestation pro-palestinienne.

Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste, proteste lui aussi : "Un précédent vieux de 7 ans ne peut justifier de contrevenir à la liberté de manifester. Il appartient au gouvernement de veiller avec les organisateurs au bon déroulement."