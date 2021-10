Le projet du complotiste Rémy Daillet pour attaquer l’Élysée

Rémy Daillet qui a envoyé un mail menaçant à des députés et des sénateurs en avril 2021 n’est pas un simple illuminé souligne Le Parisien.

"Depuis cette campagne de mails, cet ancien cadre du MoDem de 55 ans, expulsé de son parti, a été placé en détention provisoire et doublement mis en examen, le 16 juin pour son rôle d’instigateur dans l’affaire de l’enlèvement de la petite Mia, et le 22 octobre pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle » en raison de plusieurs projets d’actions violentes." ajoute Le Parisien.

Dans ce dernier dossier, l’enquête de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), révèle qu'il avait mis en place une incroyable organisation clandestine nationale, hiérarchisée et structurée en cellules régionales.

Le projet ultime de Rémy Daillet était la prise de l’Élysée et l’instauration d’un nouveau pouvoir par le peuple. Un coup d’État dont le nom de code avait été choisi : « l‘opération Azur » qui consiste à « s’emparer de l’Élysée et des points névralgiques de la capitale » — comme l’Assemblée nationale, le Sénat et le ministère des Armées —.

Combien d’activistes auraient pu réellement participer à ce projet délirant ? D’après les discussions exhumées par les policiers de la DGSI, l’organisation de Daillet revendique 300 partisans du plan Azur précise Le Parisien.