Le prix Nobel de la paix attribué à la militante iranienne emprisonnée Narges Mohammadi

Le prix lui a été remis pour « son combat contre l'oppression des femmes en Iran et pour la promotion des droits humains et de la liberté pour tous », a justifié le comité.

Le prix Nobel de la Paix a été attribué ce vendredi 6 octobre 2023 à Narges Mohammadi. Cette militante iranienne, lauréate également du Prix du Courage RSF, poursuit en prison son combat qui, depuis presque six mois, trouve un singulier écho dans le mouvement « Femme, Vie, Liberté ».

Au moment ou ce mouvement secoue l’Iran depuis un an, l’attribution du prix Nobel de la paix à Narges Mohammadi reste hautement symbolique. Ce mouvement de contestation, réprimé dans le sang, est né après la mort d'une jeune Kurde iranienne, Mahsa Amini, décédée en détention après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté.

Narges Mohammadi lutte contre le port du voile obligatoire ou la peine de mort, dénonce les abus sexuels en détention, et poursuit inlassablement son combat, y compris derrière les barreaux de la prison d'Evin à Téhéran, où elle a été réincarcérée il y a plus d'un an. La militante de 51 ans « est la personne la plus déterminée que je connaisse », confie à l'AFP son mari Taghi Rahmani, réfugié depuis 2012 en France avec leurs jumeaux, aujourd'hui âgés de 17 ans.

« Nous dédions ce prix à l'ensemble des Iraniens et en particulier aux femmes et aux filles iraniennes qui ont inspiré le monde entier par leur courage et leur combat pour la liberté et l’égalité », annonce la famille de Narges Mohammadi.