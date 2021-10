© CLAUDIO BRESCIANI / AGENCE DE PRESSE TT / AFP

Lauréats

Le prix Nobel d'économie 2021 est attribué aux spécialistes de l'économie expérimentale, David Card, Joshua D. Angrist et Guido W. Imbens

David Card, Joshua D. Angrist et Guido W. Imbens sont les lauréats du prix Nobel d’économie 2021. Leurs travaux « ont apporté de nouvelles idées sur le marché du travail et montré quelles conclusions peuvent être tirées d'expériences naturelles en termes de causes et de conséquences », selon le jury Nobel.